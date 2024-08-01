Rusya'dan takas teşekkürü! Vladimir Putin: Moskova, takasın hazırlanmasına yardımcı olanlara müteşekkirdir

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Tarihe geçen takas operasyonunda toplamda 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan; 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlandı. The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan ,Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin, AHİN ve Almanya’da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimlerde yer aldı. Öte yandan MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti.

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