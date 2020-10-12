Rumlardan alçak tahrik! Sınır kapısına dayandılar...

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rumlardan alçak tahrik geldi. Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları geçtiğimiz gün Maraş’ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır kapısında havai fişekle protesto düzenledi.