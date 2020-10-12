12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rumlardan alçak tahrik! Sınır kapısına dayandılar...

Rumlardan alçak tahrik! Sınır kapısına dayandılar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2020 06:25
Güncelleme:12.10.2020 06:33
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rumlardan alçak tahrik geldi. Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları geçtiğimiz gün Maraş’ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır kapısında havai fişekle protesto düzenledi.
Rumlardan alçak tahrik! Sınır kapısına dayandılar...
Rumlardan alçak tahrik! Sınır kapısına dayandılar...
Azerbaycan halkı Başkan Erdoğan ve Türk milletine güveniyor
Azerbaycan halkı Başkan Erdoğan ve Türk milletine güveniyor
Oruç Reis için ilan edilen yeni NAVTEX ne anlama geliyor?
Oruç Reis için ilan edilen yeni NAVTEX ne anlama geliyor?
İşte Reina saldırısının yeni görüntüleri
İşte Reina saldırısının yeni görüntüleri
Paşinyan, Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmek istedi!
Paşinyan, Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmek istedi!
Paşinyan’dan Türkiye ve Azerbaycan’a hain plan!
Paşinyan’dan Türkiye ve Azerbaycan’a hain plan!
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Bakü ne adım atacak?
Bakü ne adım atacak?
CHP’li belediyeden ağaç katliamı
CHP’li belediyeden ağaç katliamı
82 parsel yer yetmedi kreş için yer istedi!
82 parsel yer yetmedi kreş için yer istedi!
Çeşmeden su içer gibi dezenfektan içti!
Çeşmeden su içer gibi dezenfektan içti!
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken davet
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken davet
Daha Fazla Video Göster