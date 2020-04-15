RTÜK, Fatih Portakal'ın sözleri sonrası harekete geçti! FOX TV'ye ceza yağdı | Video

Son dakika haberine göre Radyo Televizyo Üst Kurumu, Fatih Portakal'ın halkı kin ve nefrete sevkeden sözleri sonrası harekete geçti. Fox'a üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verildi.

Radyo Televizyon Üst Kurumu Fatih Portakal ve Fox TV ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Fatih Portakal'ın halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği bildirildi. Portakal'ın açıklamaları sonrası Fox TV'ye üst limitten idari yaptırım ve para cezası verildi.

Ayrıca Fox TV'ye 3 kez program durdurma cezası verildiği duyuruldu.