Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca depremden etkilenen bir diğer ilimiz Adana'da 83 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, KKTC’de Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı. Diğer yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, deprem sonrası adaya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldıklarını duyurdu.