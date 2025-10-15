Rojin soruşturması sil baştan! Vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl kaybolmuş, 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor tamamlandı. Peki raporda neler var? Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN