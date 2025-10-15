15 Ekim 2025, Çarşamba

Rojin soruşturması sil baştan! Vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edildi
Giriş: 15.10.2025 09:30
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl kaybolmuş, 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor tamamlandı. Peki raporda neler var? Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
