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Rodos Haçlı ordusunun üssü oldu! Fatih hayal etti torunu Kanuni yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 17:36
Doğu Akdeniz asırlardır stratejik konumu sebebiyle dünyanın gündeminde. Bölgede bugün gerçekleşen olayları anlayabilmek için geçmişe ışık tutmak da bir o kadar önemli. Şimdi Doğu Akdeniz'deki en önemli tarihlerden birine gidiyoruz, 1522'ye... Rodos'un fethine. İşte A Haber ekibinden Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı Dönüm Noktası…
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