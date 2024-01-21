21 Ocak 2024, Pazar
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Rodos Haçlı ordusunun üssü oldu! Fatih hayal etti torunu Kanuni yaptı
Doğu Akdeniz asırlardır stratejik konumu sebebiyle dünyanın gündeminde. Bölgede bugün gerçekleşen olayları anlayabilmek için geçmişe ışık tutmak da bir o kadar önemli. Şimdi Doğu Akdeniz'deki en önemli tarihlerden birine gidiyoruz, 1522'ye... Rodos'un fethine. İşte A Haber ekibinden Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı Dönüm Noktası…