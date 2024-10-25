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Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2 ülkeye uçuşun önü açıldı

Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2 ülkeye uçuşun önü açıldı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 13:07
Güncelleme:25.10.2024 13:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahreyn ve Ürdün ile imzalanan yeni anlaşma sonrası Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Amman'a haftalık 7 sefer düzenleme yetkisi verildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19-24 Ekim 2024 tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." ifadelerini kullandı.

"RİZE, YENİ HATLARLA BİRLİKTE TURİZMDE ÖNEMLİ BİR İVME KAZANACAK"
Bakan Uraloğlu, imzalanan Mutabakat Zaptı sayesinde Bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılmasını teminen gerekli hukuki ve ticari zeminin sağlandığını kaydetti. Uraloğlu, bu tür anlaşmaların Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini vurgulayarak "Bu uçuşlarla birlikte, bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası, turistler için de daha erişilebilir hale gelecek. Özellikle doğa turizmi, yayla turizmi ve kültürel gezilerle öne çıkan Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak. Yerel ekonomiyi canlandıracak, ticari faaliyetleri destekleyecek ve bölgenin tanıtımını uluslararası boyutta güçlendirecek. Böylece, Rize'nin turistik ve ekonomik potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanacak." dedi.

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