Riyad’da 4’lü Suriye zirvesi | İstanbul’da barış masası! Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da düzenlenen Suriye zirvesine çevrimiçi olarak katıldı. ABD Başkanı Trump Suriye’ye yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Yarın İstanbul’da Rusya-Ukrayna barış masası kurulacak. Başkan Erdoğan grup toplantısında hem Terörsüz Türkiye hem de yürütülen diplomasi trafiği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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