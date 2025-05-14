14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Riyad’da 4’lü Suriye zirvesi | İstanbul’da barış masası! Başkan Erdoğan'ın mesajlarının şifreleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da düzenlenen Suriye zirvesine çevrimiçi olarak katıldı. ABD Başkanı Trump Suriye’ye yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Yarın İstanbul’da Rusya-Ukrayna barış masası kurulacak. Başkan Erdoğan grup toplantısında hem Terörsüz Türkiye hem de yürütülen diplomasi trafiği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.