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Rıdvan Uz’un ihracından vaz mı geçildi? "Akşener’in fotoğrafları indirilsin" demişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 16:24
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener'in fotoğraflarının parti binalarından kaldırılmasını istemiş, bu nedenle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Uz'un ihraç edilmeyeceği, tüzükteki en hafif cezalardan uyarı veya kınama cezası alacağı öğrenildi.
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