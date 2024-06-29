Rıdvan Uz’un ihracından vaz mı geçildi? "Akşener’in fotoğrafları indirilsin" demişti

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener'in fotoğraflarının parti binalarından kaldırılmasını istemiş, bu nedenle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Uz'un ihraç edilmeyeceği, tüzükteki en hafif cezalardan uyarı veya kınama cezası alacağı öğrenildi.

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