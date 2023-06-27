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Reuters Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı

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Giriş: 27.06.2023 13:17
İngiliz Baber Ajansı Reuters, İsveç'in NATO üyeliğinin gündemde olduğu zirve öncesi Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik asılsız bir habere imza attı. Reuters'ın algı çalışmasına Türk makamlarından tepki gecikmedi.
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