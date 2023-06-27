Reuters Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı

İngiliz Baber Ajansı Reuters, İsveç'in NATO üyeliğinin gündemde olduğu zirve öncesi Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik asılsız bir habere imza attı. Reuters'ın algı çalışmasına Türk makamlarından tepki gecikmedi.

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