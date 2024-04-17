17 Nisan 2024, Çarşamba
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Randevu sorununa yeni çözüm! Bakan Koca duyurdu: 15 gün randevu verilmeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu onay sisteminin de devreye alınacağını, onay verdiği halde randevusuna gitmeyenlere aynı bölümden 15 gün içinde yeni randevu verilmeyeceğini belirtti. Koca, iki kez üst üste randevuya gitmeyenlere de tüm branşlarda 15 gün randevu verilmeyeceğini açıkladı.