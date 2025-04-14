Proje okullarda atama tartışması | Bakan Tekin: Protestoların çoğu politik amaçlı

Proje okullarda yaşanan atama tartışması ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “38 bin öğretmenin görev süresi doldu. Yapılan protestoların çoğu politik amaçlı. Veliler rahat olsun eğitim kalitesi önceliğimiz. Eğitimi sıkıntıya sokacak eylemin içinde olmayız. Siyasi çıkarlarına öğretmenleri alet etmesinler. ” dedi.

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