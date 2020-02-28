Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Danışmanları Putin'i sattı

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Esad rejimin saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin güvenini kaybettiler" diyerek Rusya'ya tepki gösteren Caşın, "Bunun bedeli er ya da geç verilecek." şeklinde konuştu. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, Putin'in danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiğini de dile getirdi.

Esad rejimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki unsurlarına hava saldırısı düzenledi. İdlib'deki saldırıda 29 askerimiz şehit oldu.

A Haber canlı yayınında Rusya destekli Esad rejiminin saldırısını değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Yanlış yapıyorlar, Rusya tarihi fırsatı elinden kaçırdı, bizim güvenimizi kaybetti. Başkan Putin'in danışmaları Putin'i sattı." dedi.

RUSYA'YA SERT TEPKİ

İşte Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları

"Biz ne Suriye'nin ne Irak'ın ne Kürt'ün ne de Arap'ın düşmanıyız. Biz onlarla kardeşiz. Biz kardeşin kardeşi öldürmemesi için buradayız. Hiçbir sebep bizi orada muharebeden alıkoyamaz. Bir ateşkes bozulmuştur ve askerlerimiz şehit edilmiştir. 29'una kadar süre vermiştik ve bu gece bu hain saldırı gerçekleşmiştir. Bunun bedeli er ya da geç verilecektir. Türkiye Ukrayna'da uygulanan savaşla karşı karşıya getirilmek istenir. Yanlış yapıyorlar, Rusya tarihi fırsatı elinden kaçırdı, bizim güvenimizi kaybetti. Başkan Putin'in danışmaları Putin'i sattı." şeklinde konuştu.