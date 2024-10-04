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Prof. Dr. İrfa Kaya Ülger: ABD karışmazsa İran, İsrail’i haritadan siler

Prof. Dr. İrfa Kaya Ülger: ABD karışmazsa İran, İsrail’i haritadan siler

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 16:14
Orta Doğu’da gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren uluslararası ilişikler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ülger, “Eğer ABD bu savaş müdahil olmazsa İran İsrail’i anında haritadan siler.” dedi
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