Polonya'da F-16 gösteri uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Giriş: 28.08.2025 21:44
Polonya’da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provası sırasında Tiger Demo ekibine ait bir F16 savaş uçağı yere çakıldı. Kazada pilot hayatını kaybederken, düşen uçak alev topuna döndü ve pist kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedildi. Hükümet yetkilileri kazayı doğrularken, hafta sonu planlanan hava gösterisi iptal edildi. Kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.
