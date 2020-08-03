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Polisi alarma geçiren olay! Araç çalıp fidye istedi

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Giriş: 03.08.2020 14:39
Güncelleme:03.08.2020 14:39
Polis, İstanbul Sultanbeyli'den çaldığı aracın sahiplerini telefonla arayıp 25 lin lira fidye isteyen şahsı operasyonla yakaladı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde 23 Temmuz günü D.G. isimli şahsın ikametinden aracına ait kontak anahtarının alınarak ikametinin önündeki lüks aracının çalınması neticesinde meydana gelen "Evden Hırsızlık/Oto Hırsızlığı" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların olaydan sonra müşteki şahıs ile irtibata geçtiği, aracın kendilerinde olduğunu beyan ederek 25 bin 000 TL fidye karşılığında aracı geri verebileceklerini teklif etmelerinin devamında müşteki şahsında bu teklifi kabul ederek talep edilen meblağ karşılığında kendi aracını Sancaktepe ilçesinde belirledikleri buluşma yerinden geri aldığı belirlendi.

Çalışmaların devamında bahse konu olayı gerçekleştiren şüphelilerden Alpay İ. (19) isimli şahıs, 2 Ağustos günü Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan sorgulamasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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