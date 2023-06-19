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Polise "işgalci" diyen vekil Özgül Saki'ye suç duyurusu

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 12:11
İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize "işgalci" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Polise işgalci diyen vekile suç duyurusu
Polise "işgalci" diyen vekile suç duyurusu
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