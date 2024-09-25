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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin o görüntüleri ortaya çıktı

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin o görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 20:40
Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından başından vurulan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehit oldu. Şeyda Yılmaz'ı şehadete götüren süreç bir motosiklet hırsızlığıyla başladı. Yunus Emre geçti isimli cani, 3 gün önce motosiklet çaldı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü. O hırsızlık anına ait görüntüler ATV Haber ulaştı.
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