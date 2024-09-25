Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmeden önce motosiklet çalmıştı! Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin o görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından başından vurulan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehit oldu. Şeyda Yılmaz'ı şehadete götüren süreç bir motosiklet hırsızlığıyla başladı. Yunus Emre geçti isimli cani, 3 gün önce motosiklet çaldı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü. O hırsızlık anına ait görüntüler ATV Haber ulaştı.

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