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PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe! İşte ele geçirilenler

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Giriş: 20.12.2020 13:06
Güncelleme:20.12.2020 13:16
Son dakika haberi... Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında terör örgütüne ağır darbe vurulduğu bildirildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu. Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'ta yürütülen arama/tarama faaliyetlerinde;

- 1 adet EYP (Patlamaya hazır, 5 kg Amonyum nitrat ile güçlendirilmiş),
- 1.050 kg Amonyum nitrat (30 kg tenekeler içerisinde, tuzaklamaya hazır, mazot ile güçlendirilmiş),
- 7 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği,
- 1 adet G-3 Piyade Tüfeği,
- 45 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü,
- 5 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği seyyar dipçiği,
- 3 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği sabit dipçiği,
- 5 adet G-3 Piyade Tüfeği Şarjörü,
- 26 Adet El Bombası,
- 4 Adet El Bombası Fünyesi,
- 500 adet 12,7 mm uçaksavar (Doçka) fişeği,
- 3.100 adet 7,62 mm Bixi Mak. Tüfeği fişeği,
- 1.000 adet 7,62 mm G-3 P. Tüfeği fişeği,
- 5.060 adet 7,62 mm Kaleşnikof Fişeği,
- 3 adet Roketatar Mühimmatı,
- 2 adet Roketatar Sevk Fişeği,
- 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği Dürbünü,
- 50 metre infilaklı fitil,
- 2.080 metre kablo,
- 1 adet akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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