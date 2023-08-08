08 Ağustos 2023, Salı
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PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken "Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı" detayı
Türkiye'nin tavizsiz mücadelesi sonrası terör örgütleri PKK ve türevleri YPG-PYD-SDG'nin batılı devletler ile birlikte işbirliği deşifre olmaya devam ediyor. Kaçacak delik arayan kalleş teröristler MİT ve TSK'nın şok operasyonları ile darmaduman olmuş durumda. Türk güvenlik güçlerince, PKK Kamplarının bulunduğu Irak-Gara-Sedare alanına 2019 yılında yapılan hava harekâtında öldürülen YPG'li teröristlerden birinin Alman Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Şırnak-Uludere kırsalında Temmuz 2023'teki operasyonda öldürülen hainlerden birinin üzerinde, Mahmur Kampı mülteci kimlik kartı ele geçirildi.