Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Döviz borsa ve altında son durum ne?

9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili öncesi piyasalarda hareketlilik var. Altın rekor kırarken Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Döviz kurlarında ise yatay bir seyir var. Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.

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