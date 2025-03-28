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Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Döviz borsa ve altında son durum ne?

Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Döviz borsa ve altında son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 12:14
9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili öncesi piyasalarda hareketlilik var. Altın rekor kırarken Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Döviz kurlarında ise yatay bir seyir var. Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.
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Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Döviz borsa ve altında son durum ne?
Döviz borsa ve altında son durum ne?
Döviz borsa ve altında son durum ne?
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