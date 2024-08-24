Piri Reis hizmete girdi! Başkan Erdoğan: Attığımız adımları korkarak izliyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin attığı her adımın izlendiğine vurgu yaparken "Donanmamızın gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Piri Reis'in hizmete alınmasına ilişkin en büyük hayallerinin Türkiye'nin kendi denizaltısını üretmesi olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca Hızır Reis isimli denizaltının 2025, Murat Reis'in ise 2026 yılında hizmete gireceğini ifade etti. İşte detaylar...