Peygamberlere küfür ve hakaret etmişti: O hadsiz komedyene gereği yapıldı! Ters kelepçeli tutuklama .

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltına alınan sözde komedyen Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

