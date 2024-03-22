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Pardon adın neydi? MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'nu tiye alan animasyon! Sosyal medyada gündem oldu

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Giriş: 22.03.2024 01:19
Güncelleme:22.03.2024 01:19
31 Mart Yerel Seçimlere kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu'nun yerine getiremediği vaatleri de animasyonlara konu oldu. Son olarak MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği röportajda, "5 yılda ülkenin deprem sorununu çözeceğim" vaadi soruldu. İmamoğlu ise "Beş demedim, baş dedim. Büyükbaş" diyerek verdiği yanıt alay konusu oldu. Pardon adın neydi? başlığında paylaşılan videoda, "Ekrem bey, gafile kelam nafile kelamdır. Verdiğin sözleri unuttun, 31 Mart’ta da İstanbul adını bile anmayacak" mesajı net bir şekilde verildi.
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