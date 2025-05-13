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Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik’teki tarihi böyle görüntülendi

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği İznik'teki tarihi böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 22:38
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Papa 14. Leo'nun İznik'i de ziyaret etmesi beklenirken, İznik Bazilika Müzesi, dron ile görüntülendi. Papa Leo'nun resmi ziyareti çerçevesinde incelemede bulunacağı bazilikanın kıyısında özel bir ziyaret platformu inşa edildi.
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Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik’teki tarihi böyle görüntülendi
Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik’teki tarihi böyle görüntülendi
Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği İznik'teki tarihi böyle görüntülendi
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