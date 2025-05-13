Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik’teki tarihi böyle görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Papa 14. Leo'nun İznik'i de ziyaret etmesi beklenirken, İznik Bazilika Müzesi, dron ile görüntülendi. Papa Leo'nun resmi ziyareti çerçevesinde incelemede bulunacağı bazilikanın kıyısında özel bir ziyaret platformu inşa edildi.

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