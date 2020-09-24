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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

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Giriş: 24.09.2020 18:35
Güncelleme:24.09.2020 18:49
YÖK'ten, yapılan açıklamada; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten yapılan açıklamada "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır." denildi.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

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