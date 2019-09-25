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25.09.2019
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir konusunda prensipli duruşundan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.
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