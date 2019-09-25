25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.09.2019

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir konusunda prensipli duruşundan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmaları
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmaları
Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması büyük beğeni aldı
Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması büyük beğeni aldı
Başkan Erdoğan bir kez daha yüzlerine söyledi!
Başkan Erdoğan bir kez daha yüzlerine söyledi!
Başkan Erdoğan: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu!
Başkan Erdoğan: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu!
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma |
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma |
Başkan Erdoğan, İsrail’in zulmünü BM Genel Kurulu’nda dünyaya haykırdı!
Başkan Erdoğan, İsrail’in zulmünü BM Genel Kurulu’nda dünyaya haykırdı!
Kar-kış demeyip bekleyeceğiz
"Kar-kış demeyip bekleyeceğiz"
Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm
Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm"
Teslim olan terörist anlattı: Gazi köşkünü kullanıyorlar
Teslim olan terörist anlattı: Gazi köşkünü kullanıyorlar
Daha Fazla Video Göster