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Padişah torunları için karar! 2’nci Abdülhamid’in mirasına 71 varis

Padişah torunları için karar! 2'nci Abdülhamid'in mirasına 71 varis

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 13:11
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in dev mirası bir kez daha manşetlerdeki yerini aldı. 15 yıl süren dava karara bağlandı. Miras için dava açan 71 kişi, Abdülhamid'in torunları olduklarını kanıtladı. Ancak aynı hükmün içinde bir karar daha var. Mahkeme söz konusu gayrimenkullerin devrine kısıtlama getirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi ne olacak? İşte tüm detaylar…
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Padişah torunları için karar! 2’nci Abdülhamid’in mirasına 71 varis
2’nci Abdülhamid’in mirasına 71 varis
2'nci Abdülhamid'in mirasına 71 varis
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