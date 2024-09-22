Özgür Özel’in ABD programı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24-26 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacak. Peki ziyaretin amacı ne? Ana muhalefet lideri burada kimlerle görüşecek ve hangi mesajları verecek? İşte ayrıntılar...

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