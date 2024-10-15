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Özgür Özel’e yanaşan işçi korumaların gazabına uğradı

Özgür Özel’e yanaşan işçi korumaların gazabına uğradı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 10:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu Muğla'daydı. Marmaris'te sokakta dolaşırken işinden olan bir belediye çalışanı Özgür Özel'e sesini duyurmak istedi. Ancak daha cümlesini bile bitiremeden Özel'in korumaları işçiyi apar topar uzaklaştırdı.
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