Özgür Özel’e yanaşan işçi korumaların gazabına uğradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu Muğla'daydı. Marmaris'te sokakta dolaşırken işinden olan bir belediye çalışanı Özgür Özel'e sesini duyurmak istedi. Ancak daha cümlesini bile bitiremeden Özel'in korumaları işçiyi apar topar uzaklaştırdı.

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