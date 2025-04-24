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Özgür Özel’e oy karşılığı iş vaadi! Bir müteahhit daha şikâyetçi oldu

Özgür Özel'e oy karşılığı iş vaadi! Bir müteahhit daha şikâyetçi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 21:47
CHP’de şaibeli kurultay soruşturması derinleşiyor. Eski CHP üyesi Murat Çultu, tanık olarak ek ifade verdi. Çultu ifadesinde, 6 delegeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e oy vermeleri karşılığında toplamda 2 milyon lira ödediğini ve iş vaatlerinde bulunduğunu öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma da her geçen gün derinleşiyor. İş adamlarından alınan yeni ifadeler, rüşvet ağı ve yolsuzluk iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.
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Özgür Özel’e oy karşılığı iş vaadi! Bir müteahhit daha şikâyetçi oldu
Özgür Özel’e oy karşılığı iş vaadi!
Özgür Özel'e oy karşılığı iş vaadi!
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