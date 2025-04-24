24 Nisan 2025, Perşembe
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Özgür Özel'e oy karşılığı iş vaadi! Bir müteahhit daha şikâyetçi oldu
CHP’de şaibeli kurultay soruşturması derinleşiyor. Eski CHP üyesi Murat Çultu, tanık olarak ek ifade verdi. Çultu ifadesinde, 6 delegeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e oy vermeleri karşılığında toplamda 2 milyon lira ödediğini ve iş vaatlerinde bulunduğunu öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma da her geçen gün derinleşiyor. İş adamlarından alınan yeni ifadeler, rüşvet ağı ve yolsuzluk iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.