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Özel okul seçiminde nelere dikkat etmeli? 10 başlıkta özel okul seçimi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 07.03.2024 11:15
Yeni eğitim- öğretim yılı için özel okullara kayıtlar şimdiden başladı. Peki özel okul seçimi yapılırken velilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor?  İşte 10 başlıkta özel okul seçimi...
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