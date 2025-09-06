06 Eylül 2025, Cumartesi

Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş

Giriş: 06.09.2025 01:16
Mersin’de görev yapan Özel Harekat polisi Mustafa Karapınar, ağır makinelinin arızasını giderirken silahın ateş alması sonucu şehit oldu. Ağır yaralanan Karapınar, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlanacağı öğrenildi. Mustafa Karapınar’ın babası Ali Karapınar da 2018 yılında görev başında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. Şehidin naaşı o dönemde oğlunun omuzlarında taşınmıştı. Mustafa Karapınar’ın, babasının kabrinin bulunduğu Şeyhadil Şehitliği’ne defnedileceği bildirildi. Olay, güvenlik güçlerinde büyük üzüntü yarattı. Şehidin görevdeki özverisi ve fedakarlığı, meslektaşları ve vatandaşlar tarafından saygıyla anılıyor. Bu acı olay, Türk polis teşkilatının görev şehitlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
