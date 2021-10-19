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Osman Kavala skandalı! ABD Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçileri Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Giriş: 19.10.2021 00:38
Türkiye'nin önünü kesme projesi olan Gezi kalkışması ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki yabancı ülkelerden skandal bir çağrı yapıldı. Toplam 10 ülke tarafından yapıldığı belirtilen tehditvari bir açıklamada, "Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı. Bu skandal çağrıya hükümet kanadından peş peşe tepki açıklaması geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan önemli mesajlar paylaştı. Son dakika haberine göre ise, ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
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