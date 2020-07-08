Organize kötülük bir kez daha A Haber'i hedef aldı!

CHP’li İBB’nin Şile’deki su skandalını ekranlara getiren A Haber trollerin hedefi oldu.Sosyal medya trolleri Şile’de insanların günlerdir susuz olmasını bir kenara bırakarak A Haber’e iftira yarışına girişti.

CHP'li İBB Şile'ye su verilemediğini açıklamış, hatta ilçeye tankerle su desteğinde bulunmuştu. Mahalle muhtarı tankerle su dağıtılan anları görüntülemiş, sorunun suyun tamamen kesilmesinden değil, İSKİ'nin basıncı ayarlayamamasından kaynaklandığı belirtilmişti. A Haber ekibi bunun üzerine belirli aralıklarla su verilen ilçede vatandaşlarla röportaj yapmıştı.

A Haber gerçekleştirdiği röportajlardan birinde hem 90'lı yıllarda hem de bugün su tankerinin önünde kuyrukta bekleyen bir Şile sakininin evine konuk oldu. Röportaj anında çamaşır makinesinin çalıştığı kameraya yansıdı. Çünkü gün içinde su gelir gelmez vatandaşlar ivedilikle ihtiyaçlarını karşılıyordu.