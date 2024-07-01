01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Önce Kayseri şimdi Suriye'nin kuzeyi! Yeni bir 'Gezi'ye mi hazırlık yapılıyor?
Dün Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs tarafından küçük bir kıza gerçekleştirilen taciz iddiaları sonrası Kayseri'de birçok kişi sokaklara dökülmüş ve Suriyelilere ait dükkanlar yakılmıştı. Bu olayın hemen ardından Afrin'de ve bazı bölgelerde provokasyoncular tarafından Türk plakalı bazı tırlarını ateşe verdi ve Türk bayrağı hedef alındı. Bu yaşananlar sonrası akıllarda Kayseri'deki olaylar ve Afrin'de yaşananlar arasında bir bağlantı olup olmadığı soruları geldi. A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Murat Özer, Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Akademisyen Stratejist Kemal Olçar konuyu değerlendirdi.