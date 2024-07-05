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Olası 3. Dünya Savaşı | Başkan Erdoğan perde arkasını açıkladı: Batı ve silah tüccarlarına para lazım

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 05.07.2024 14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olası "3. Dünya Savaşı" açıklaması üzerine kamuoyunda oluşan yaygın görüş, Astana dönüşü uçakta gazeteciler tarafından Başkan Erdoğan'a soruldu. Batı'nın ve silah tüccarlarının konuyu nasıl işlediklerini bir bir anlatan Başkan Erdoğan dünyayı felakete sürükleyecek savaş tehdidi için "Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var.  3. Dünya Savaşı’na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı. " dedi.
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