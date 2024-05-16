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Öğretmenlerin ek ders ücreti artacak! Öğretmenlik kanunu haftaya Meclis'te

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 13:35
Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiyor. Yeni düzenleme, haftaya Meclis'e geliyor. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
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