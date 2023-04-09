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ODTÜ'den 28 Şubat zihniyetini hortlatan karar! Tepkiler sonrası geri adım atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2023 11:39
ODTÜ, 28 Şubat dönemini hatırlatan skandal bir karara imza attı. Deprem felaketi nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerde sınavlar online şekilde yapılırken, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Serkan Sarıtaş öğrencilere gönderdiği yönergede "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" uyarısında bulundu. Yönerge büyük tepki çekerken, açıklama yapan ODTÜ yönetimi geri adım attı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.
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