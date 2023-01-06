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ODTÜ'de Savunma Sanayii Zirvesinde gerginlik! Sol örgütler salonu kapatarak zirveyi engelledi

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 12:41
Yerli ve milli savunma sanayinin yükselişi provokatörleri rahatsız etti. ODTÜ'de düzenlenmek istenen Savunma Sanayii Zirvesi, sol örgütlerin salonu işgaliyle engellendi. ODTÜ yönetimi zirvenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
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