ODTÜ’de Savunma Sanayi Zirvesi’nde gerginlik! Sol örgütler salonu kapatarak zirveyi engelledi

Yerli ve milli savunma sanayinin yükselişi provokatörleri rahatsız etti. ODTÜ'de düzenlenmek istenen savunma sanayi zirvesi, sol örgütlerin salon işgaliyle engellendi. ODTÜ yönetimi zirvenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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