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Normalleşme için tarihler belli oldu! İşte kafelerin, spor salonlarının açılacağı uçuşların başlayacağı tarih |Video

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10.05.2020
Milyonlarca kişinin merakla beklediği normalleşme planında tarihler belli oldu. Bu çerçevede restoranlar, kafe ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Salgının seyrine göre ise 65 yaş ve üstü vatandaşların haziran ayında sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kalkması hedefleniyor.

11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren devam eden korona mücadelesinde yeni aşamaya geçildi ve normalleşme planı ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı normalleşme planına göre, Ramazan ayından sonra
uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor.

Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında.

1 Haziran sonrasında Bilim Kurulu da onay verirse kreş ve ana okullarının açılması da gündemde.

İç hat ve dış hat uçuşları ise 28 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak.

İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurt içi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni
alarak yolculuk yapılacak.

Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda, bütün uçuşlar serbest olacak.

Salgının seyrine göre 65 yaş ve üstü vatandaşların olumsuz bir gelişme olmazsa haziran ayında sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kalkması hedefleniyor.

SPOR SALONLARIN NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor.

Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının da ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor.

3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

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