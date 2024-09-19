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Narin'in ölüm sebebi belli oldu! Adli Tıp Raporu: Boğularak

Narin'in ölüm sebebi belli oldu! Adli Tıp Raporu: Boğularak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 23:00
Diyarbakır'da dere kenarına gömülü şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Raporu belli oldu. Raporda, "Boğularak öldürüldü" açıklaması yapıldı.
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