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Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 25.10.2024 14:13
Güncelleme:25.10.2024 14:16
Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) öldürülmeden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.
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