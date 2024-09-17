Narin Güran cinayetinde 2 kişi serbest

Yenge Hediye Güran ile birlikte gözaltına alınan 2 kuzen İsa Kaya ve Şeyma Kaya serbest bırakıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan soruşturma ile ilgili ayrıntıları anlattı.

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