13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!

Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 15:26
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından soruşturmada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ön otopsi raporu açıklandı ve "Narin'in üzerinde başka bir kişinin DNA'sına rastlanmadı" denildi. İfadesi tamamlanan 22 şüpheliden baba da dahil 13'ü serbest bırakıldı. Anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine getirildi.
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!
’’Bütün tetkikler şuan yapılıyor zaman alacak’’
''Bütün tetkikler şuan yapılıyor zaman alacak''
Çocuklara bir gelecek borçluyuz
"Çocuklara bir gelecek borçluyuz"
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
Mahmur kampı sözde sorumlusu öldürüldü
Mahmur kampı sözde sorumlusu öldürüldü
Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü
Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü
Narin’in annesi ve ağabeyi tutuklandı
Narin'in annesi ve ağabeyi tutuklandı
Salim Güran tüm aileyi tembihlemiş...
Salim Güran tüm aileyi tembihlemiş...
Amca Kurtuluş Güran’ın ifadesi A Haber’de!
Amca Kurtuluş Güran'ın ifadesi A Haber'de!
Kuzen Melike Güran’ın ifadesi A Haber’de!
Kuzen Melike Güran'ın ifadesi A Haber'de!
Narin’in kuzeni Muhammet Kaya’nın ifadesi!
Narin'in kuzeni Muhammet Kaya'nın ifadesi!
İşte kuzen Birsen Güran’ın ifadesi!
İşte kuzen Birsen Güran'ın ifadesi!
Daha Fazla Video Göster