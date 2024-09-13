Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından soruşturmada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ön otopsi raporu açıklandı ve "Narin'in üzerinde başka bir kişinin DNA'sına rastlanmadı" denildi. İfadesi tamamlanan 22 şüpheliden baba da dahil 13'ü serbest bırakıldı. Anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine getirildi.