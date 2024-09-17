"Narin cinayeti planlıydı" iddiası

Narin Güran cinayeti anlık mı işlendi planlı mıydı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, detayları aktardı. Almaçayır, "Bu olay belli ki hızlı gelişen bir olay ancak o gün öldürelim ya da öldürmeyelim planından bahsetmiyorum. Daha öncesinden belki şahit olmadığı bir konuya şahit olduysa o gün bu konu tekrardan hareketlenip aniden o gün öldürülmüş de olabilir mi? Narin’i bugün öldürelim değil." dedi.

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