Narin cinayeti planlı mı yapıldı?

Narin cinayetinde düğüm nasıl çözülecek? Soruşturmanın seyri değişecek mi? Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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