Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Erken seçim talebinin amacı ne? AK Parti döneminde çevre ve orman yatırımları neler?

Hafta sonu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 7 yıl aradan sonra belediye başkanlığı seçimleri vardı. Seçimin galibi, yüzde 63 oyla Cumhur İttifakı oldu. Erken seçim çağrıları üzerinden muhalefete gönderme oldu. Peki Millet İttifakı'nın erken seçim ısrarı neden? Erken seçim dayatmasında hedef ne? Muhalefet neden erken seçim istiyor? Kılıçdaroğlu'nun nefret dilinin amacı ne? Siyaseti kim, nasıl dizayn etmek istiyor? Çete videolarının hedefi ne? Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? İklim değişikliği ile nasıl mücadele ediliyor? Bugüne kadar yapılan çevre ve orman yatırımları neler? Gündemin sıcak konularını Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu A Haber canlı yayında değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN