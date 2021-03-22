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Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na üstü kapalı "oy" eleştirisi: Böyle seçim hesabı olmaz!

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Giriş: 22.03.2021 19:09
Güncelleme:22.03.2021 19:20
CHP'nin Atatürk ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa edip Memleket Hareketini başlatan Muharrem İnce, Eskişehir'de gençlerle bir araya geldi. İnce, Millet İttifakı'na "oy" eleştirisinde bulunarak, "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. ‘3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8’de burada var’ diye toplayarak, böyle seçim hesabı olmaz" dedi.

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Muharrem İnce, daha sonra soruları yanıtladı.

"SİYASETİN MATEMATİĞİ OLMAZ MANTIĞI OLUR"

Muharrem İnce, bir öğrencinin, gençler ile kararsızların oy oranlarını sorması üzerine "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. '3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8'de burada var' diye toplayarak, böyle seçim hesabı yok. Siyasette tutmaz bu iş. Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23'te yapabilir, 3'te yapabilir. Siyasetin bir mantığı var ama ben gençlerin bizi anladığına inanıyorum. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, kuantum dediğimiz zaman, nano teknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Beni yine anlayacaklarına inanıyorum. Gençlerle birlikte bu ülkeyi özgürleştireceğiz. Bu ülkeyi demokratikleştireceğiz. Onlara sürekli danışacağız. Onların fikirleri bizim için önemli. Siz Ömer gibi, Mehmet gibi Türkiye'yi gezerken, sizin gibi parlak çocuklara denk geldiğimizde haberim olsun, onlarla görüşmem lazım. Ben bu memleketin evlatlarına inanıyorum. Hakkari'de, Edirne'de, Sinop'ta, Antalya'da, Konya'da her yerde bizim akıllı evlatlarımız var. Yeter ki bu değerlendirilsin" dedi.

"TÜRKİYE GEZİLERİNE BAŞLAYACAĞIM"

Muharrem İnce, henüz partinin kurulmadığını ifade ederek, "Henüz ortada parti yok ama bizde yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Bu böyle olur. Ben 3 Mart akşamı televizyona çıkıp, seneye 3 Mart'ı görün, dedim. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye'yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız" şeklinde konuştu. İnce, üniversiteliler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

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